На шахте в Нерюнгринском районе мужчина попал под дробилку и погиб

В результате попадания под дробилку на шахте в Нерюнгринском районе, Якутия, погиб мужчина. Как сообщили представители региональной пресс-службы МЧС, других пострадавших нет.
«В Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о том, что на участке шахты в Нерюнгринском районе произошел несчастный случай — работник попал под дробилку», — отмечается в сообщении профильного ведомства.
В настоящее время шахта работает штатно. Также сообщается, что на месте происшествия задействованы семь человек, а также одна спецмашина Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона.
