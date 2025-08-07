Под Нижним Тагилом в ДТП погиб человек, четверо пострадали

Напомним, днем 6 августа на 1917-м км Транссибирской магистрали в Богдановиче произошло столкновение грузового автомобиля FAW с электровозом. Водитель грузовика проехал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, что и привело к столкновению с электровозом, который вел состав с цистернами.