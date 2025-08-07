Под Нижним Тагилом в ДТП погиб человек, четверо пострадали

На 37-м километре автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда произошла смертельная авария вечером 6 августа. В результате ДТП один человек погиб, четверо получили травмы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114, двигаясь в сторону Верхней Салды, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Haval. После столкновения обе машины оказались в кювете.
— В результате ДТП пассажир ВАЗ-2114 — 22-летний мужчина, житель Верхней Салды, погиб на месте происшествия до прибытия скорой медицинской помощи, — уточнили в региональной ГАИ.
Пассажир Haval, а также водитель и двое пассажиров ВАЗ-2114 госпитализированы.
На месте аварии организовано реверсивное движение. Обстоятельства ДТП выясняются, назначены экспертизы.
Напомним, днем 6 августа на 1917-м км Транссибирской магистрали в Богдановиче произошло столкновение грузового автомобиля FAW с электровозом. Водитель грузовика проехал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, что и привело к столкновению с электровозом, который вел состав с цистернами.
В результате аварии пострадал помощник машиниста электровоза, он госпитализирован с переломом ноги.