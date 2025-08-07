Под Краснодаром из-за атаки беспилотников ВСУ произошел пожар на территории элеватора

Красноармейский район Краснодарского края минувшей ночью пытались атаковать беспилотники ВСУ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оперативного штаба Кубани.
В станице Полтавской обломки беспилотника упали на территории элеватора. В результате их падения произошел пожар. Возгорание удалось ликвидировать до приезда пожарных расчетов.
Также украинские дроны сбили в районе станицы Новомышастовской. Обломки БПЛА упали в поле, там также произошло возгорание, которое успешно потушили. Кроме того, в одном из домов выбито остекление.
В оперштабе заявили, что в результате атак украинских беспилотников никто не пострадал. На местах работают специалисты оперативных и экстренных служб района.
Ранее сообщалось, что Новороссийск минувшей ночью противостоял атаке безэкипажных катеров (БЭК). Угрозу применения БЭК в городе отменили лишь спустя почти четыре часа.