Под Краснодаром из-за атаки беспилотников ВСУ произошел пожар на территории элеватора

Красноармейский район Краснодарского края минувшей ночью пытались атаковать беспилотники ВСУ.

Красноармейский район Краснодарского края минувшей ночью пытались атаковать беспилотники ВСУ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале оперативного штаба Кубани.

В станице Полтавской обломки беспилотника упали на территории элеватора. В результате их падения произошел пожар. Возгорание удалось ликвидировать до приезда пожарных расчетов.

Также украинские дроны сбили в районе станицы Новомышастовской. Обломки БПЛА упали в поле, там также произошло возгорание, которое успешно потушили. Кроме того, в одном из домов выбито остекление.

В оперштабе заявили, что в результате атак украинских беспилотников никто не пострадал. На местах работают специалисты оперативных и экстренных служб района.

Ранее сообщалось, что Новороссийск минувшей ночью противостоял атаке безэкипажных катеров (БЭК). Угрозу применения БЭК в городе отменили лишь спустя почти четыре часа.

