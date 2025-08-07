Миллиардер из США погиб после нападения буйвола в экспедиции по Южной Африке

В воскресенье во время сафари Эшер получил смертельные ранения в результате «внезапного и неспровоцированного нападения» буйвола, которого он выслеживал вместе с профессиональным охотником и следопытом. Буйвол внезапно набросился на Уоткинса со скоростью 56 км/ч. В CV Safari выразили соболезнования близким американца и заверили, что делают всё возможное, чтобы поддержать членов его семьи. Брат Уоткинса Амон, мать Гвен и отчим Тони ждали его в охотничьем домике сафари, когда произошла трагедия. В США у охотника осталась дочь-подросток.