Миллиардер из США погиб после нападения буйвола в экспедиции по Южной Африке

Инцидент произошёл 3 августа. Погибший охотился за 1,3-тонным капским буйволом в южноафриканской провинции Лимпопо.
«С глубокой скорбью и тяжёлым сердцем мы подтверждаем трагическую смерть нашего клиента и друга Эшера Уоткинса из США», — говорится в заявлении CV Safaris, полученном изданием Metro.
В воскресенье во время сафари Эшер получил смертельные ранения в результате «внезапного и неспровоцированного нападения» буйвола, которого он выслеживал вместе с профессиональным охотником и следопытом. Буйвол внезапно набросился на Уоткинса со скоростью 56 км/ч. В CV Safari выразили соболезнования близким американца и заверили, что делают всё возможное, чтобы поддержать членов его семьи. Брат Уоткинса Амон, мать Гвен и отчим Тони ждали его в охотничьем домике сафари, когда произошла трагедия. В США у охотника осталась дочь-подросток.
«Ни один вид на планете не имеет такой устрашающей репутации, как капский буйвол. Они являются причиной нескольких смертей и многих травм охотников каждый год», — заявили организаторы сафари.
Уроженец Техаса и выпускник Бэйлорского университета, Уоткинс был управляющим партнёром в Watkins Ranch Group, аффилированной с Briggs Freeman и LIV Sotheby’s International Realty. В своих соцсетях он регулярно делился фотографиями с охоты, часто позируя рядом с убитыми им животными, включая оленей и пум.
