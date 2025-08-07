Ричмонд
Экс-замглава Росгвардии Стригунов останется под стражей по делу о взятках

Второй Западный окружной военный суд признал законным арест бывшего заместителя главы Росгвардии Виктора Стригунова, обвиняемого в трех эпизодах получения взяток в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд отклонил апелляционные жалобы защиты и оставил в силе решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Стригунов был задержан и арестован в июле в Москве.

Суд отклонил апелляционные жалобы защиты и оставил в силе решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Стригунов был задержан и арестован в июле в Москве.

По данным Следственного комитета, сумма взяток, которые вменяют Стригунову, составляет свыше 66 миллионов рублей. Следствие утверждает, что Стригунов получал взятки в 2012—2014 годах от представителей коммерческих организаций за покровительство при выполнении госконтрактов на строительные работы. Кроме того, Стригунову вменяют злоупотребление полномочиями при строительстве учебного центра в Кемеровской области, что повлекло ущерб государству на сумму свыше двух миллионов рублей, передает ТАСС.

Что известно об аресте Стригунова, уголовном деле, фигурантом которого он стал, и карьере генерал-полковника — в материале «Вечерней Москвы».