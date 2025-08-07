Экс-замглава Росгвардии Стригунов останется под стражей по делу о взятках

По данным Следственного комитета, сумма взяток, которые вменяют Стригунову, составляет свыше 66 миллионов рублей. Следствие утверждает, что Стригунов получал взятки в 2012—2014 годах от представителей коммерческих организаций за покровительство при выполнении госконтрактов на строительные работы. Кроме того, Стригунову вменяют злоупотребление полномочиями при строительстве учебного центра в Кемеровской области, что повлекло ущерб государству на сумму свыше двух миллионов рублей, передает ТАСС.