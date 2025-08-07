Ричмонд
В Уфе спасатели ведут поиски девочки, пропавшей на реке Белой

12-летняя уфимка отдыхала с друзьями на диком пляже в районе Мелькомбината.

Источник: МЧС по РБ

В Уфе спасатели ведут поиски девочки, пропавшей на реке Белой. 12-летняя уфимка отдыхала с друзьями на диком пляже в районе Мелькомбината.

Как сообщают в МЧС по РБ, трагедия произошла вечером 6 августа. Девочка заплыла на глубину и ушла под воду. На месте работают спасатели, начаты поисково-водолазные работы.

«Место, для купания не оборудовано. Установленные предупреждающие аншлаги», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отметим, что дети пришли отдыхать на берег реки без взрослых. Спасать подругу подростки сами не осмелились.