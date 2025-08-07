Исчезла после душа: мама пропавшей в Сочи студентки озвучила свою версию

Студентка медуниверситета из Тамбова 17-летняя Юлия четыре года назад поехала с друзьями в Сочи, чтобы отдохнуть после сессии и пропала. Девушку так и не нашли, а ее мама Лариса уверена, что студентку украли и удерживают в рабстве. Почему это дело окутано странными фактами, кто ее видел последней и чем матери помогли экстрасенсы — в материале aif.ru.
Мечтала переехать в Питер.
Юля — единственный ребенок в семье. Мама в ней души не чаяла, поэтому не хотела отпускать ее одну на море в июле 2021 года.
Девушка только сдала сессию в медуниверситете и уговаривала отпустить ее отдохнуть. Лариса согласилась, о чем после этого, наверняка, много раз жалела.
«У нее были большие планы. Перед отъездом мы обсуждали, что она отучится на медсестру и поедет учиться в Питер. Хотела стать косметологом, ей это очень нравилось. Хотела получить права и в совершенстве овладеть английским, и в один миг все мечты превратились только в мечты», — рассказала aif.ru мама девушки.
На море Юля поехала с друзьями — Данилом и Наташей. Последняя вскоре уехала, но компания не стала меньше — к ним присоединился местный парень Саша (имя изменено).
Ушли вдвоем — вернулся один.
В злополучный вечер ребята отдыхали на пляже. Новый знакомый предложил Юле искупаться в море, после этого они вместе пошли в душ, однако к Даниле, который был в тот день с ними, вернулся только Саша.
Он сказал Даниле, что из душа они с Юлей вышли вместе, а куда она делась потом — не знает. По странному стечению обстоятельств, камеры внешнего видеонаблюдения тоже записали только этот момент — как пара вышла из душа. Дальше следы пребывания Юли обрываются.
Ребята сначала искали девушку самостоятельно, потом Данила позвонил ее маме.
«Мне позвонил Данила. Он сказал, что моя дочь пропала. Я начала звонить в 112, со мной связались волонтеры из поисковых отрядов, на следующий день я улетела в Сочи. Мне все говорили, что она утонула, но ее тело так и не нашли», — сказала мама.
Женщина наотрез отказывается верить в версию с утоплением.
Юлю удерживают в рабстве.
Мама девушки считает, что ее дочь украли и сейчас удерживают в рабстве.
«Я думаю, что ее украли, она же после моря пошла в душ, зачем ей снова было идти в море? Люди же пропадают, попадают в рабство. Все утыкается в то, что она якобы не вышла на набережную после моря, но там есть слепые зоны», — отметила Лариса.
Женщина даже обратилась к экстрасенсам, однако те ей предложили лишь десятки противоречащих друг другу версий.
«Нездоровая одутловатость, отекшая девочка, как губка, которая водой напиталась. Случайное утопление», — написала одна из них под фото пропавшей девушки.
По второй версии, Юлю убил некий мужчина, который продолжает оставаться на свободе, по третьей — девушка сбежала из семьи «за своей мечтой».
«Мне кажется, это всё чушь. Кто как пишет, такой бред», — прокомментировала эти версии мама Юли.
Лариса не отчаивается и продолжает искать дочь даже спустя четыре года.
Ранее Бастрыкин запросил доклад по делу о пропаже 17-летней туристки в Сочи.