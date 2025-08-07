Медик избил пьяного пациента в российском городе

Происшествие случилось в городе Томари. Очевидцы, обнаружив лежащего на асфальте мужчину в сильной степени алкогольного опьянения, вызвали бригаду скорой помощи, обеспокоившись его состоянием. Прибывший фельдшер квалифицировал вызов как ложный и пригрозил гражданину штрафом в размере 5000 рублей. Находящийся в тяжёлом опьянении мужчина не способен был к членораздельной речи и не смог назвать информацию о себе.