Медик избил пьяного пациента в российском городе

В Сахалинской области зафиксирован инцидент с участием медицинского работника, допустившего недопустимые действия в отношении пациента. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Amur Mash.
Происшествие случилось в городе Томари. Очевидцы, обнаружив лежащего на асфальте мужчину в сильной степени алкогольного опьянения, вызвали бригаду скорой помощи, обеспокоившись его состоянием. Прибывший фельдшер квалифицировал вызов как ложный и пригрозил гражданину штрафом в размере 5000 рублей. Находящийся в тяжёлом опьянении мужчина не способен был к членораздельной речи и не смог назвать информацию о себе.
После очередной безуспешной попытки получить внятный ответ от пострадавшего медик прибег к насилию. В ответ на нецензурную брань со стороны пациента фельдшер усилил агрессию — начал наносить удары руками и ногами по лицу и телу мужчины. Затем он насильно доставил потерпевшего в автомобиль скорой и увёз с места происшествия.
В областном министерстве здравоохранения сообщили о проведении всесторонней служебной проверки не только данного инцидента, но и системы организации скорой медицинской помощи в Томари. Действия руководящего состава учреждения получат должную оценку.
В отношении сотрудника, допустившего вопиющее поведение, будут приняты исчерпывающие меры. Трудовые отношения с ним будут расторгнуты. Материалы по факту случившегося направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении виновного к уголовной ответственности. Минздрав Сахалина принёс официальные извинения за произошедшее.
Параллельно с принятыми решениями со всем персоналом подразделений скорой помощи проведут обучающие мероприятия по вопросам медицинской этики и деонтологии, подчеркнули в ведомстве.
Читайте также: Мальчик внезапно умер после жалоб на обычный кашель.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.
Фото: Влад Ярмышко.