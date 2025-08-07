РИАН: США потратят десятки миллиардов долларов на ЗРК Patriot

Контракт на 20 лет был заключен между министерством обороны США и корпорацией RTX (бывшая Raytheon Technologies, крупнейший в мире производитель оружия) без конкурсных процедур на сумму в полсотни миллиардов долларов. В пресс-релизе Пентагона указывается лишь общая сумма сделки, однако анализ документов показывает, что речь идет не только о поставке запасных частей и техническом обслуживании, но и о возможности масштабного увеличения производства Patriot. Анализ проведен РИА Новости.