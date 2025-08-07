Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградская область подверглась атаке беспилотников

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на территорию Волгоградской области. По информации региональных властей, пострадавших в результате инцидента нет.

Пострадавших в результате атаки ВСУ в Волгоградской области нет.

Силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на территорию Волгоградской области. По информации региональных властей, пострадавших в результате инцидента нет.

«Сегодня ночью силами ПВО Минобороны России отражена атака БПЛА на объекты на территории Волгоградской области. Пострадавших нет», — прокомментировал обстановку губернатор области Андрей Бочаров. Его заявление опубликовано в telegram-канале администрации Волгоградской области.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕУкраинские дроны ранили мирных жителей: карта атаки беспилотников ВСУ за 7 августа.

Отмечается, что в результате атаки загорелось административное здание на железнодорожной станции Суровикино. Пожарные службы уже работают на месте.

В ночь на 7 августа украинские беспилотники атаковали несколько регионов России. В Белгородской области из-за ударов БПЛА пострадали три мирных жителя, рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

В нескольких областях введен режим опасности беспилотников. Сообщается об атаках на Новороссийск, Ростовскую область и Краснодарский край.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше