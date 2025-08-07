В Черемхово 17-летний мотоциклист получил травмы в ДТП с иномаркой. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, авария произошла на улице Маяковского.
— 20-летняя девушка, которая находилась за рулем «Toyota Probox» не предоставила преимущество в движении мотоциклу на нерегулируемом перекрестке, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Двухколесным транспортным средством управлял 17-летний парень. Из-за дорожного инцидента подростка госпитализировали в больницу. Полицейские уточнили, что пострадавший имел водительское права и ехал в мотошлеме. Причины и условия произошедшего устанавливаются. Прокуратура контролирует проверку.
