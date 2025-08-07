Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черемхово 17-летний мотоциклист получил травмы в ДТП с иномаркой

Водитель иномарки не предоставила преимущество в движении мотоциклисту.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Черемхово 17-летний мотоциклист получил травмы в ДТП с иномаркой. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, авария произошла на улице Маяковского.

— 20-летняя девушка, которая находилась за рулем «Toyota Probox» не предоставила преимущество в движении мотоциклу на нерегулируемом перекрестке, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Двухколесным транспортным средством управлял 17-летний парень. Из-за дорожного инцидента подростка госпитализировали в больницу. Полицейские уточнили, что пострадавший имел водительское права и ехал в мотошлеме. Причины и условия произошедшего устанавливаются. Прокуратура контролирует проверку.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что В Бурятии перевернулся пассажирский автобус, который ехал по маршруту «Улан-Удэ-Кырен».