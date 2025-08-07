Жители Красноярска жалуются на неприятный запах на улице Судостроительной

Жители микрорайона «КБС Берег» массово обращаются в министерство экологии с жалобами на сильный неприятный запах, который ощущается в районе.
Заместитель министра экологии Юлия Гуменюк сообщила в социальных сетях, что специалисты передвижной лаборатории занимаются изучением проблемы.
Она отметила, что проводится отбор проб как в жилой зоне, так и вблизи объектов, которые могут способствовать загрязнению. По её словам, результаты анализа позволят выяснить, превышены ли предельно допустимые концентрации.
Если замеры покажут превышение ПДК по вредным веществам в воздухе, будет инициирована проверка в отношении виновной организации.
Ранее рассказывали, что в Красноярске королевский питон сбежал из квартиры в ЖК «Белые Росы».