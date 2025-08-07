В Иркутске предприятие не выплатило сотрудникам доход в размере 670 тысяч рублей

В связи с этим надзором ведомство подало в суд иск о взыскании задолженности по зарплате и компенсации за просрочку ее выплаты. Также материалы проверки передали в следственные органы. Они завели уголовное дело по статье «невыплата заработной платы свыше двух месяцев».