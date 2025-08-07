В Волгоградской области из-за атаки БПЛА возник пожар в здании ж/д станции

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Волгоградской области в ночь на четверг 7 августа. Российские силы ПВО отразили атаку, однако возник пожар на одной из железнодорожных станций. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.
«На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами», — приводится в релизе комментарий губернатора Андрея Бочарова.
По словам Бочарова, на другой железнодорожной станции работают сапёры, так как там упали обломки ликвидированного средствами ПВО беспилотника.
Люди при этом не пострадали, добавил губернатор.
Также сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили минувшей ночью атаку в в Чертковском и Миллеровском районах на севере Ростовской области.
Тем временем в Новороссийске отменена угроза атаки безэкипажных катеров.