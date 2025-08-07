В Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА ранен мужчина

В Славянске-на-Кубани в результате пандемия обломков беспилотника пострадал местный житель. Во время атаки БПЛА горожанин находился на улице и получил травму, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Мужчина находился на улице, получил травму, его оперативно госпитализировали, врачи оказывают всю необходимую помощь», — написал глава региона в своем телеграм-канале.
Он также отметил, что в одном из частных домов города обломки дрона выбили окна и разрушили хозпостройку на участке. В связи с этим Кондратьев уже поручил главе муниципалитета Роману Синяговскому оказать пострадавшему домохозяйству всю необходимую помощь.
Также обломки БПЛА вызвали пожары в Красноармейском районе края. Их быстро ликвидировали, пострадавших нет.
Кондратьев добавил, что в акватории около Новороссийска была отражена атака безэкипажных катеров. В этом случае также обошлось без пострадавших.
Напомним, угроза применения безэкипажных катеров (БЭК) в Новороссийске была объявлена в 01:03 по московскому времени. Отменили угрозу лишь спустя почти четыре часа.