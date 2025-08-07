Виллу Зеленского в Италии никто не хочет покупать

По данным местных агентств, аналогичные по классу виллы в Форте-дей-Марми оцениваются в 3,5−4 миллиона евро. Ранее, в 2021 году, украинское издание «Страна» сообщало, что вилла в Тоскане, принадлежащая семье Зеленского, была выставлена на продажу за 4,5 миллиона евро. В 2022 году появились сообщения о ее аренде российской парой, однако итальянские риелторы назвали это фейком и подчеркнули, что владельцы запретили сдавать объект гражданам РФ. Недвижимость в Форте-дей-Марми оформлена на компанию San Tommaso S.R.L., конечным бенефициаром которой является супруга президента Украины Елена Зеленская.