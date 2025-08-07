МЧС: Вулкан Ключевской может выбросить пепел на высоту до 12 километров

А ранее в МЧС сообщили, что в районе Ключевского вулкана была разрушена дамба, в результате чего лавовый поток начал спускаться к леднику. Согласно ведомству, плавление льда приводит к высвобождению огромных масс воды, которые устремляются вниз по склону, продуцируя масштабные грязекаменные потоки.