«Думал, что убил и сбежал»: в Красноярске завершено дело о покушении на убийство, произошедшее 8 лет назад

Следствие выяснило, что 21 мая 2017 года в кафе в Кировском районе произошел конфликт между двумя группами людей. В ходе драки обвиняемый выстрелил в одного из участников из травматического пистолета, попав ему в грудь. Подозревая, что ранил жертву смертельно, он сбежал с места происшествия.