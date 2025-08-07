«Думал, что убил и сбежал»: в Красноярске завершено дело о покушении на убийство, произошедшее 8 лет назад

Об этом рассказали в СК по краю.
В Красноярске завершилось расследование уголовного дела против 39-летнего местного жителя, который обвиняется в покушении на убийство. Инцидент произошел в 2017 году.
Следствие выяснило, что 21 мая 2017 года в кафе в Кировском районе произошел конфликт между двумя группами людей. В ходе драки обвиняемый выстрелил в одного из участников из травматического пистолета, попав ему в грудь. Подозревая, что ранил жертву смертельно, он сбежал с места происшествия.
Несмотря на то, что было возбуждено уголовное дело, установить подозреваемого тогда не удалось. Свидетели и потерпевший боялись давать показания против обвиняемого, так как он был связан с криминальными кругами. Поэтому следствие было приостановлено.
В 2025 году расследование возобновили. Следователи, работая совместно с полицией и ФСБ, повторно проанализировали все улики и допросы свидетелей. В итоге был найден очевидец происшествия, чьи показания стали решающим доказательством в деле.
На данный момент обвиняемый находится под стражей. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.
