Уфа стала лидером по числу отравлений наркотиками в Башкирии

Назван город Башкирии, лидирующий по числу отравлений наркотиками.

Источник: Комсомольская правда

За первые шесть месяцев 2025 года в Башкирии зарегистрировали 110 случаев отравлений психоактивными веществами, 56 из которых закончились летальным исходом. Хотя статистика показывает снижение на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а смертность уменьшилась на 31,7%, ситуация продолжает вызывать тревогу.

Согласно данным регионального Роспотребнадзора, подавляющее большинство инцидентов (80%) произошло в Уфе. В остальных муниципалитетах зафиксировали 23 случая: Белорецк (4), Стерлитамак и Уфимский район (3), Нефтекамск и Туймазы (2), а также по одному случаю в Белебее, Дюртюлях, Мелеузе, Октябрьском, Салавате, Благовещенском, Иглинском, Краснокамском и Туймазинском районах.

Общий показатель отравлений снизился с 3,5 до 2,7 случаев на 100 тысяч населения.

