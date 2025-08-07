Уфа стала лидером по числу отравлений наркотиками в Башкирии

За первые шесть месяцев 2025 года в Башкирии зарегистрировали 110 случаев отравлений психоактивными веществами, 56 из которых закончились летальным исходом. Хотя статистика показывает снижение на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а смертность уменьшилась на 31,7%, ситуация продолжает вызывать тревогу.