Мужчина пострадал из-за обломков дрона ВСУ в Краснодарском крае

Во время атаки украинских БПЛА в Краснодарском крае пострадал мужчина.
В Краснодарском крае мужчина получил травмы из-за падения обломков украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
«В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА есть пострадавший», — написал Вениамин Кондратьев в своем telegram-канале. По его словам, мужчина находился на улице в момент происшествия. Пострадавшего оперативно госпитализировали, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Кроме того, в одном из частных домов выбило окна, разрушена хозяйственная постройка на участке. Губернатор поручил главе муниципалитета Роману Синяговскому обеспечить всю необходимую поддержку пострадавшим и владельцам поврежденной недвижимости.
Также Кондратьев подтвердил, что после падения обломков беспилотника в Красноармейском районе произошли небольшие возгорания. Все очаги были быстро ликвидированы, пострадавших нет. Кроме того, в акватории у Новороссийска отражена атака безэкипажных катеров, разрушений и жертв не зафиксировано.