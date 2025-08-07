Мужчина пострадал из-за обломков дрона ВСУ в Краснодарском крае

Также Кондратьев подтвердил, что после падения обломков беспилотника в Красноармейском районе произошли небольшие возгорания. Все очаги были быстро ликвидированы, пострадавших нет. Кроме того, в акватории у Новороссийска отражена атака безэкипажных катеров, разрушений и жертв не зафиксировано.