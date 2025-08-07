Ричмонд
Обломки сбитого вражеского дрона упали в Красноармейском районе Кубани

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили в Красноармейском районе Краснодарского края. Об этом в четверг, 7 августа, сообщили в оперативном штабе региона.

Фрагменты вражеского дрона упали в поле в станице Новомышастовской. Из-за этого начался пожар, однако сотрудники экстренных служб быстро его ликвидировали. В одном из домов полностью выбило стекла.

— В станице Полтавской обломки БПЛА упали на территории элеватора. Это вызвало небольшое возгорание, которое потушили до прибытия пожарных, — добавили в Telegram-канале ведомства.

В обоих случаях обошлось без пострадавших.

7 августа жители города Суровикино Волгоградской области также сообщили о взрывах над городом и возникшем пожаре, предположительно, после падения обломков сбитого беспилотника. По словам очевидцев, примерно в час ночи был слышен звук дронов, всего около десяти.

