Обломки сбитого вражеского дрона упали в Красноармейском районе Кубани

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили в Красноармейском районе Краснодарского края. Об этом в четверг, 7 августа, сообщили в оперативном штабе региона.
Фрагменты вражеского дрона упали в поле в станице Новомышастовской. Из-за этого начался пожар, однако сотрудники экстренных служб быстро его ликвидировали. В одном из домов полностью выбило стекла.
— В станице Полтавской обломки БПЛА упали на территории элеватора. Это вызвало небольшое возгорание, которое потушили до прибытия пожарных, — добавили в Telegram-канале ведомства.
В обоих случаях обошлось без пострадавших.
7 августа жители города Суровикино Волгоградской области также сообщили о взрывах над городом и возникшем пожаре, предположительно, после падения обломков сбитого беспилотника. По словам очевидцев, примерно в час ночи был слышен звук дронов, всего около десяти.