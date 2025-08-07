Кондратьев: В Славянске-на-Кубани мужчина пострадал при падении обломков БПЛА

По информации главы региона, в результате инцидента также пострадало частное домовладение — выбиты стёкла, разрушена постройка хозяйственного назначения. Также в Красноармейском районе края зафиксированы пожары, вызванные аналогичными падениями фрагментов БПЛА. Очаги возгорания ликвидированы, пострадавших нет.
Кондратьев отметил, что в Чёрном море недалеко от Новороссийска были уничтожены безэкипажные катеры.
А ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате атак Вооружённых сил Украины пострадали пять человек. Кроме того, были повреждены жилое домостроение и два объекта гражданской инфраструктуры — аптека и магазин. Со стороны ВФУ совершены десять вооружённых атак. Применялись ударные БПЛА.