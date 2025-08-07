Ричмонд
ПВО за ночь сбили 82 беспилотника ВСУ над регионами РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 82 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом в четверг, 7 августа, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— 31 — над акваторией Азовского моря, 11 — над территорией Республики Крым, 10 — над территорией Ростовской области, девять — над территорией Краснодарского края, — сообщили в оборонном ведомстве.

ПВО также сбили восемь беспилотников над акваторией Черного моря, семь — над территорией Волгоградской области, еще четыре — над территорией Белгородской области. Также ликвидированы по одному дрону над Курской и Орловской областями, передает Telegram-канал Минобороны.

В этот же день обломки беспилотника Вооруженных сил Украины обнаружили в Красноармейском районе Краснодарского края. Фрагменты вражеского дрона упали в поле в станице Новомышастовской, из-за чего начался пожар.

6 августа трое мирных жителей пострадали при атаке дронов ВСУ на Валуйский округ Белгородской области. Один украинский беспилотник ударил по автомобилю на участке дороги Кукуевка — Долгое, ранив двоих супругов.