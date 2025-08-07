Ричмонд
В Волгоградской области после атаки БПЛА начался пожар на ЖД станции

Волгоградская область в ночь на 7 августа подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов.

Волгоградская область в ночь на 7 августа подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

После атаки БПЛА ВСУ на железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который был быстро локализован. Пострадавших нет.

На соседней станции Максима Горького в настоящее время работают саперы, обследуя обломки сбитого беспилотника. Как уточнили власти, повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Движение поездов продолжается в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае в результате падения обломков БПЛА ранен мужчина.

