ВС РФ готовятся освободить Шандриголово в ДНР

«Удалось осуществить плотный захват к населенному пункту Шандриголово и начать действия по его освобождению», — отметил Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По словам эксперта, продвижение российских подразделений стало возможным благодаря активным действиям вдоль автодорог, ведущих из Зеленой Долины. За прошедшие сутки российские военнослужащие продвинулись на 300 метров севернее Шандриголово вдоль реки Нитриус.