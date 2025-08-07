ВС РФ готовятся освободить Шандриголово в ДНР

ВС РФ продвигаются на востоке ДНР.
Российские военные приступили к освобождению поселка Шандриголово в ДНР, вплотную приблизившись к населенному пункту со стороны села Зеленая Долина. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Удалось осуществить плотный захват к населенному пункту Шандриголово и начать действия по его освобождению», — отметил Андрей Марочко в беседе с ТАСС. По словам эксперта, продвижение российских подразделений стало возможным благодаря активным действиям вдоль автодорог, ведущих из Зеленой Долины. За прошедшие сутки российские военнослужащие продвинулись на 300 метров севернее Шандриголово вдоль реки Нитриус.
Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Зеленой Долины 11 июля. Село расположено на границе ДНР, ЛНР и Харьковской области.