За прошедшую ночь расчёты ПВО уничтожили 82 украинских беспилотника

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 82 украинских дрона. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество беспилотников — 31 — сбито над акваторией Азовского моря. Одиннадцать БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, десять — над Ростовской областью.

Девять дронов перехватили над территорией Краснодарского края, восемь — над акваторией Чёрного моря, семь — над Волгоградской областью, четыре — над Белгородской областью. По одному БПЛА уничтожили над территориями Курской и Орловской областей.

Ранее в Славянске-на-Кубани мужчина пострадал при падении обломков БПЛА. Пострадавшего доставили в медучреждение, где ему оказывают необходимое лечение. В результате инцидента также пострадало частное домовладение, в Красноармейском районе зафиксированы пожары, вызванные аналогичными падениями фрагментов. Очаги возгорания ликвидированы.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше