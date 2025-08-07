За прошедшую ночь расчёты ПВО уничтожили 82 украинских беспилотника

Наибольшее количество беспилотников — 31 — сбито над акваторией Азовского моря. Одиннадцать БПЛА уничтожили над территорией Республики Крым, десять — над Ростовской областью.
Девять дронов перехватили над территорией Краснодарского края, восемь — над акваторией Чёрного моря, семь — над Волгоградской областью, четыре — над Белгородской областью. По одному БПЛА уничтожили над территориями Курской и Орловской областей.
Ранее в Славянске-на-Кубани мужчина пострадал при падении обломков БПЛА. Пострадавшего доставили в медучреждение, где ему оказывают необходимое лечение. В результате инцидента также пострадало частное домовладение, в Красноармейском районе зафиксированы пожары, вызванные аналогичными падениями фрагментов. Очаги возгорания ликвидированы.