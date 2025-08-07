Ричмонд
В Волгоградской области силы ПВО отразили атаку БПЛА

В результате атаки беспилотников возник пожар на железнодорожной станции Суровикино.

Источник: Аргументы и факты

Российские силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ в Волгоградской области, сообщил глава региона Андрей Бочаров в своем Telegram-канале.

По его словам, атака была совершена ночью. В результате возник пожар в административном здании на железнодорожной станции Суровикино, он был оперативно устранен. Среди людей никто не пострадал.

Бочаров добавил, что сейчас на железнодорожной станции Максима Горького работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА. Повреждений объектов нет. Движение железнодорожного транспорта осуществляется в штатном режиме.

Накануне сообщалось, что в Ростовской области в результате атаки БПЛА около 200 человек остались без электричества.

