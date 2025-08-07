За сутки в Красноярском крае произошло два ДТП с участием животных: сбили косулю и лошадь

Вечером 5 августа на 729 километре автотрассы Р-255 «Сибирь» в Козульском районе произошла трагедия: неизвестный водитель насмерть сбил косулю. Удар был настолько сильным, что животное отбросило в встречный автомобиль марки «Митсубиси». В результате аварии пострадали пассажиры легковушки — 55-летняя женщина и 2-летняя девочка. Оба были госпитализированы с травмами.