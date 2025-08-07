За сутки в Красноярском крае произошло два ДТП с участием животных: сбили косулю и лошадь

В течение последних суток на дорогах Красноярского края зафиксированы два инцидента с участием животных.
Вечером 5 августа на 729 километре автотрассы Р-255 «Сибирь» в Козульском районе произошла трагедия: неизвестный водитель насмерть сбил косулю. Удар был настолько сильным, что животное отбросило в встречный автомобиль марки «Митсубиси». В результате аварии пострадали пассажиры легковушки — 55-летняя женщина и 2-летняя девочка. Оба были госпитализированы с травмами.
Еще один случай произошел утром 6 августа в Шарыповском районе на трассе «Шарыпово-Ужур-Балахта». Вблизи Горячегорска 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ» сбил лошадь. В результате столкновения погибли как водитель, так и животное, сообщили в краевой Госавтоинспекции.
В связи с этими происшествиями автомобилистов призывают соблюдать скоростной режим, чтобы иметь возможность вовремя реагировать на появление животных на дороге.
