В Башкирии на водохранилище перевернулся катер с 4-летним ребенком на борту

Спасатели помогли семье с 4-летним ребенком из Башкирии, перевернувшейся на водоеме.

Источник: ГК РБ по ЧС

Вечером 6 августа в службу спасения поступило сообщение о том, что на Нугушском водохранилище перевернулся катер. Инцидент произошел в Мелеузовском районе Башкирии, сообщили в госкомитете республики по ЧС.

По данным экстренного ведомства, катер буксировал надувной круг, на котором катались три человека: мама, папа и 4-летний ребенок. В 70 метрах от берега катер во время маневра зачерпнул воду и перевернулся.

— К счастью, все пассажиры самостоятельно выбрались на берег. Пострадавших нет. Спасатели Госкомитета РБ по ЧС помогли извлечь катер из воды, — сообщили в пресс-службе экстренного ведомства.