Российская ПВО перехватила свыше 80 дронов ВСУ за ночь

«В течение прошедшей ночи с 23:30 мск 6 августа до 06:10 мск 7 августа дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 82 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — отмечается в сообщении telegram-канала Минобороны России. По данным ведомства, из общего числа беспилотников 31 был сбит над акваторией Азовского моря, 11 — над территорией Республики Крым, десять — в Ростовской области, девять — в Краснодарском крае, восемь — над Черным морем, семь — в Волгоградской области, четыре — в Белгородской области, по одному — в Курской и Орловской областях.