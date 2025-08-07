Трамп: пошлины принесут американской экономике миллиарды долларов

Трамп решил ввести тарифы — импортные пошлины, которые уплачивают поставщики товаров из США. Изначально их хотели ввести в апреле, но произошло уже два переноса: на 9 июля, затем на 1 августа и впоследствии на 7 августа. Суть инициативы Трампа заключается в стремлении нормировать государственный бюджет США и исправить экономическую ситуацию в стране. Процент пошлин на сайте варьируется от 10% до 41%. Наиболее высокие тарифы введены по отношению к Сирии, Лаосу, Мьянме, Швейцарии, Ираку и Сербии.