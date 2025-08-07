ВС признал отсутствие общения с родителем основанием для отказа в наследстве

Он перестал платить алименты, взаимодействовать они и вовсе прекратили. Спустя время дочь мужчины узнала, что он переехал в Москву, а три года назад скончался. Женщина обратилась к нотариусу, чтобы принять наследство, однако там ей отказали — с момента смерти прошло уже прошло шесть месяцев.