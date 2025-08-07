ВС признал отсутствие общения с родителем основанием для отказа в наследстве

Отсутствие общения с отцом, при котором потенциальный наследник даже не может вовремя узнать о его смерти, является достаточным основанием для отказа в наследстве. Соответствующая информация следует из определения Верховного суда России.
Разбирательства произошли вокруг дела жительницы Новокузнецка. Ее родители развелись. Изначально отец участвовал в жизни дочери, однако после у него появилась новая семья.
Он перестал платить алименты, взаимодействовать они и вовсе прекратили. Спустя время дочь мужчины узнала, что он переехал в Москву, а три года назад скончался. Женщина обратилась к нотариусу, чтобы принять наследство, однако там ей отказали — с момента смерти прошло уже прошло шесть месяцев.
Дочь мужчины пошла в суд, чтобы получить свою долю — наследство состояло из трех квартир и трех банковских счетов. Суды трех инстанций встали на ее сторону, однако их решения отменил Верховный суд РФ, передает РИА Новости.
