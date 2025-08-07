Омич обманул мать военнослужащего на 700 тысяч рублей

По версии следствия, ранее судимый 26-летний омич обманул мать бойца СВО, находящегося на лечении в госпитале городе Уссурийске после получения тяжелых ранений. Мошенник обещал за деньги помочь перевести солдата в Омск. Введенная в заблуждение 45-летняя омичка отдала обвиняемому более 700 тысяч рублей.