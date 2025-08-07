Ричмонд
Омич обманул мать военнослужащего на 700 тысяч рублей

Теперь молодого мошенника ожидает суд и внушительный срок лишения свободы.

Источник: Комсомольская правда

Омская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 26-летнего местного жителя. Он обвиняется в крупном мошенничестве по отношению к матери бойца СВО.

По версии следствия, ранее судимый 26-летний омич обманул мать бойца СВО, находящегося на лечении в госпитале городе Уссурийске после получения тяжелых ранений. Мошенник обещал за деньги помочь перевести солдата в Омск. Введенная в заблуждение 45-летняя омичка отдала обвиняемому более 700 тысяч рублей.

Проходимец взял деньги, но условия договора не выполнил, ограничившись отправкой женщине фиктивных документов — приказа военного комиссара Омской области и судебного решения. Теперь омича ждет суд: он обвиняется по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.