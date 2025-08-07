Пожар в кафе в центре Хабаровска локализован, эвакуированы все животные

По информации и. о. начальника управления по делам ГО и ЧС мэрии города Александра Шумилина, на втором этаже загорелись вытяжка и часть стены в заведении «Султан Базар». Площадь пожара составила 25 квадратных метров. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 30 человек. На месте работали три звена газодымозащитной службы.