Пожар в кафе в центре Хабаровска локализован, эвакуированы все животные

В Хабаровске локализовали пожар в здании по адресу улица Муравьёва-Амурского, 3а.

Источник: AP 2024

Возгорание произошло в одном из помещений заведения общественного питания и было оперативно ликвидировано силами экстренных служб, передаёт Telegram-канал городской администрации.

По информации и. о. начальника управления по делам ГО и ЧС мэрии города Александра Шумилина, на втором этаже загорелись вытяжка и часть стены в заведении «Султан Базар». Площадь пожара составила 25 квадратных метров. До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 30 человек. На месте работали три звена газодымозащитной службы.

Проверка помещений на наличие людей завершилась положительно — пострадавших нет. Пожар удалось локализовать в кратчайшие сроки, дальнейшее распространение огня было предотвращено.

Также из заведения были эвакуированы все содержащиеся там животные. Свинью, попугаев и змею временно разместили в соседнем кафе.