Массовая авария произошла на улице Ватутина в Новосибирске

Движение на участке затруднено.

Источник: Комсомольская правда

Массовая авария произошла на улице Ватутина в Новосибирске 7 августа. Там столкнулись BMW, небольшой грузовик и фура. Об этом пишут очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».

— ДТП произошло напротив «Меги». Участники аварии затруднили движение в сторону Немировича-Данченко, — уточнили очевидцы.

По словам одного из свидетелей случившегося, водитель иномарки решил устроить на дороге дрифт, но не справился с управлением, и сначала автомобиль врезался в бордюр, а потом его понесло в сторону грузовиков, но проскочить между ними он не смог.