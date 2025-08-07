Ричмонд
Офицер ВСУ сдался в плен ради своей девушки

Офицер ВСУ Сергей Носиковский сдался в плен российским военным на сумском направлении, чтобы сдержать обещание вернуться живым к своей девушке. Об этом сообщил сам боец в беседе с журналистами.

«Хочу сказать, что очень ее люблю и очень скучаю, и хочу поскорее к ней вернуться. И в принципе, сдался я, потому что обещал ей вернуться живым», — рассказал Сергей Носиковский в беседе с РИА Новости. Офицер подчеркнул, что после возможного обмена военнопленными надеется вернуться к своей семье.

Носиковский родом из Киева, был мобилизован и проходил службу в 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ. Он отметил, что моральное состояние младших офицеров Украины остается крайне низким, многие устали от конфликта.

Вопрос очередного обмена военнопленными между Россией и Украиной затягивается из-за действий последней — Киев отказывается рассматривать списки пленных военных, которые ему предоставляет Москва. Из-за этого с трудностями проходил и второй обмен. Об этом заявил помощник президента РФ и глава переговорной группы Владимир Мединский. Стороны договорились о новом обмене на переговорах в Стамбуле 23 июля.

