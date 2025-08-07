В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом Российской Федерации в Новосибирской области предотвращено планировавшееся спецслужбами Украины убийство военнослужащего министерства обороны Российской Федерации с применением токсичных химических веществ», — говорится в сообщении.
«В результате проведенных мероприятий задержаны два несовершеннолетних гражданина Российской Федерации, которые получили от украинских спецслужб три емкости с опасными химическими веществами, вызывающими острую сердечную недостаточность и возможный летальный исход, и нанесли их на ручку водительской двери, а также бокового зеркала заднего вида личного автомобиля офицера с целью его отравления», — отмечает ФСБ.
Установлено, что «задержанные получили заказ на совершение преступления от украинских спецслужб на одном из интернет-ресурсов по поиску так называемого “быстрого заработка”. В дальнейшем их деятельность координировалась с территории Украины посредством мессенджера Telegram, “что подтверждается информацией, содержавшейся в изъятых у них средствах связи”, добавили в ФСБ.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело о покушении на убийство, совершенном группой лиц по предварительному сговору либо организованной группой.
Ранее ФСБ сообщала о задержании агентуры Службы безопасности Украины и Главного управления разведки минобороны Украины, планировавшей убийства с использованием ядов — ликвидацию работников одного из оборонных предприятий в Ярославской области с применением опасных химических веществ, вызывающих ожоги дыхательных путей, и которые предполагалось разместить в воздуховоды личных автомобилей, а также массовое убийство российских военных путем отравления напитков и кондитерских изделий на праздновании юбилея военных летчиков ПВО в Армавире и продуктов питания, собранных волонтерами в Санкт-Петербурге для отправки в качестве гуманитарной помощи в зону проведения СВО. Исполнители указанных преступлений арестованы, им инкриминируется причастность к подготовке терактов и государственная измена.
Кроме того, в феврале 2024 года органы государственной безопасности РФ пресекли попытку совершения украинскими спецслужбами теракта в Запорожской области с использованием аналога боевого отравляющего вещества (по классификации НАТО BZ). У трех задержанных за это преступление граждан Украины изъяты препараты, применяемые для создания химического оружия массового поражения. По информации ФСБ, возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям Уголовного кодекса РФ о разработке, производстве, накоплении, приобретении или сбыте оружия массового поражения и о теракте.
Также на территории ДНР был обнаружен схрон ВСУ с предназначенными для сброса с беспилотников самодельными взрывными устройствами, снаряженными взрывчатым веществом (пластитом) и боевым отравляющим веществом хлорпикрином, запрещенным к применению в качестве средства ведения войны международной конвенцией о запрещении химического оружия. По данному факту Следственным управлением ФСБ России возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей о разработке, производстве, накоплении, приобретении или сбыте оружия массового поражения.