В Новосибирской области предотвратили покушение на российского военного

Ранее ФСБ сообщала о задержании агентуры Службы безопасности Украины и Главного управления разведки минобороны Украины, планировавшей убийства с использованием ядов — ликвидацию работников одного из оборонных предприятий в Ярославской области с применением опасных химических веществ, вызывающих ожоги дыхательных путей, и которые предполагалось разместить в воздуховоды личных автомобилей, а также массовое убийство российских военных путем отравления напитков и кондитерских изделий на праздновании юбилея военных летчиков ПВО в Армавире и продуктов питания, собранных волонтерами в Санкт-Петербурге для отправки в качестве гуманитарной помощи в зону проведения СВО. Исполнители указанных преступлений арестованы, им инкриминируется причастность к подготовке терактов и государственная измена.