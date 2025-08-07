В Новосибирске задержали мужчину за незаконный вылов стерляди

В Новосибирске сотрудники транспортной полиции во время рейда на берегу реки Обь поймали 53-летнего жителя Томской области, который незаконно вылавливал стерлядь. Об этом сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибири.
Полицейские выяснили, что он с помощью самолова и моторной лодки поймал четыре стерляди. Его действия нанесли ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации на сумму около 40 тысяч рублей. Орудия лова и лодка с мотором изъяты.
В настоящее время против него возбуждено уголовное дело за незаконный лов рыбы. По этой статье мужчине может грозить до двух лет лишения свободы.