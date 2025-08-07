В Новосибирске задержали мужчину за незаконный вылов стерляди

Полицейские выяснили, что он с помощью самолова и моторной лодки поймал четыре стерляди. Его действия нанесли ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации на сумму около 40 тысяч рублей. Орудия лова и лодка с мотором изъяты.