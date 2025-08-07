Ричмонд
Бочаров: На станции Суровикино после атаки беспилотников возник пожар

Расчёты противовоздушной обороны отразили атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Волгоградской области. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Бочаров, его слова приводятся в сообщении администрации региона.

Источник: Life.ru

Бочаров уточнил, что на железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании. К счастью, никто не пострадал.

На железнодорожной станции имени Максима Горького в настоящее время работают сапёры, обследующие обломки уничтоженного БПЛА. Повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Железнодорожное сообщение функционирует в штатном режиме.

Ранее местные жители сообщали о взрывах и пожаре на месте падения обломков в городе Суровикино. Около часа ночи очевидцы услышали жужжание дронов, за которым последовало около 10 мощных взрывов. После падения обломков одного из БПЛА в районе станции начался пожар.

