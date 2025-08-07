Отравить военного ядом хотели подростки в Новосибирской области

«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом в Новосибирской области предотвращено запланировано спецслужбами Украины по убийству военнослужащих его министерства защиты с применением опасных химических веществ», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ, которое передает ТАСС. В ведомстве уточнили, что несовершеннолетние получили от кураторов три заряда с опасными химическими веществами, способными вызвать острую сердечную недостаточность. Подозреваемые нанесли вещества на дверь и боковое зеркало заднего вида личного автомобиля одного из офицеров.