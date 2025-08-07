Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отравить военного ядом хотели подростки в Новосибирской области

В Новосибирской области сотрудники ФСБ совместно со следователями пресекли попытку убийства военнослужащих Минобороны РФ, которую готовили двое подростков по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Российских военных хотели отравить химическими веществами по заданию Украины.

В Новосибирской области сотрудники ФСБ совместно со следователями пресекли попытку убийства военнослужащих Минобороны РФ, которую готовили двое подростков по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности совместно со Следственным комитетом в Новосибирской области предотвращено запланировано спецслужбами Украины по убийству военнослужащих его министерства защиты с применением опасных химических веществ», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ, которое передает ТАСС. В ведомстве уточнили, что несовершеннолетние получили от кураторов три заряда с опасными химическими веществами, способными вызвать острую сердечную недостаточность. Подозреваемые нанесли вещества на дверь и боковое зеркало заднего вида личного автомобиля одного из офицеров.

По данным служб, связь между подростками и заказчиками из Украины поддерживалась через мессенджер Telegram. Организаторы преступления вышли на исполнителей через интернет-ресурсы по поиску быстрых заработков и давали инструкции дистанционно. В ходе оперативных мероприятий были изъяты средства связи, подтверждающие координацию действий с территории Украины.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Следственные действия продолжаются.