Исполняющий обязанности президента Мьянмы умер

Политик родился 24 июня 1951 года. С 30 марта 2011 года по 30 марта 2016 года он возглавлял правительство провинции Янгон в качестве главного министра. В результате военного переворота 1 февраля 2021 года и приходу к власти в стране военных, он был назначен исполняющим обязанности президента, сменив на этом посту Вин Мьина. 18 июля 2024 года государственные СМИ Мьянмы сообщили, что Мьин Све страдает неврологическими расстройствами и периферической невропатией, из-за чего он ушел в отпуск по состоянию здоровья.