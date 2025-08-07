Силовики предотвратили покушение на российского военнослужащего в Новосибирской области

Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали двух подростков в Новосибирской области. Несовершеннолетние планировали убийство военнослужащего по заказу украинского режима, передает пресс-служба СК России по Новосибирской области.
Подростки получили задание нанести ядовитое вещество на ручку автомобиля военного. Для этого злоумышленникам передали три канистры опасного химиката. Подростки успели нанести яд на внешние части машины, но были задержаны силовиками. Военный не пострадал.
Несовершеннолетних заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Парни признались, что действовали по заказу украинских спецслужб за обещанное вознаграждение. Задание получили через интернет-мессенджер.