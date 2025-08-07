Новобарнцев ВСУ отправляют в бой в качестве отвлекающего маневра.
На сумском направлении украинское командование отправляет в бой неподготовленных новобранцев, используя их как отвлекающий маневр перед основной атакой. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.
«Командование ВСУ задействует в штурмах новобранцев, не прошедших полный курс боевой подготовки, с большинством из них не проводились даже стрельбы», — сообщает источник. Его слова передает РИА Новости.
По словам собеседника агентства, в штурмах участвуют военнослужащие ВСУ, которые не прошли полноценной боевой подготовки — многие из них даже не успели пройти курс стрельб. Эти группы направляются для выявления огневых позиций российской группировки «Север» и отвлечения внимания, после чего в бой вступают подготовленные подразделения. Также отмечается, что за последние сутки российские военные сорвали пять контратак ВСУ в районах Новоконстантиновки (Перше Травня), Яблоновки и Садков.