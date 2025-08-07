ВСУ безжалостно отправляет новобранцев на штурм

По словам собеседника агентства, в штурмах участвуют военнослужащие ВСУ, которые не прошли полноценной боевой подготовки — многие из них даже не успели пройти курс стрельб. Эти группы направляются для выявления огневых позиций российской группировки «Север» и отвлечения внимания, после чего в бой вступают подготовленные подразделения. Также отмечается, что за последние сутки российские военные сорвали пять контратак ВСУ в районах Новоконстантиновки (Перше Травня), Яблоновки и Садков.