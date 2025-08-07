Наносили химвещества на машину: СК обвинил подростков в попытке убийства военного в Новосибирской области

Следственный комитет РФ предъявил обвинение двум подросткам, которые планировали убийство военного в Новосибирской области по заданию украинских спецслужб за вознаграждение с использованием опасных химических веществ. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Отмечается, что химические вещества подростки нанесли на внешнюю поверхность машины военнослужащего, после чего злоумышленники были задержаны и заключены под стражу. Российский военнослужащий не пострадал.
В отношении подростков возбуждено дело по ст.3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности.
Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли противоправную деятельность предателя, который причастен к государственной измене в форме оказания помощи иностранному государству. Мужчина планировал покушение на гендиректора оборонно-промышленного предприятия.