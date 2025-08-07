Ричмонд
В Петербурге водитель на каршеринге влетел в остановку, погибли две женщины

Два человека погибли при ДТП в Санкт-Петербурге с машиной каршеринга.

В Санкт-Петербурге произошло смертельное ДТП с участием автомобиля каршеринга утром в четверг, 7 августа. По предварительным данным ГУ МВД по городу, водитель не справился с управлением и совершил наезд на автобусную остановку.

ДТП произошло на проспекте Ленина возле Свято-Троицкого храма. В результате инцидента погибли две женщины.

Точные обстоятельства аварии и причины потери контроля над управлением авто устанавливаются. На место выехали следственно-оперативные группы для проведения процессуальных действий.

Ранее KP.RU сообщал о ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса на трассе в Подмосковье. Согласно информации ГУ МВД по Московской области, в результате аварии погиб один человек, еще не менее семи получили ранения.