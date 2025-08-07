В Самарской области мужчина открыл наркоцех в ангаре

В Сызрани сотрудники полиции провели обыск в ангаре. Местный житель развернул производство незаконных веществ, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
— В присутствии понятых полицейские нашли в арендованном ангаре оборудование, мобильные телефоны, пластиковые и металлические емкости, а также запрещенные вещества в виде порошка и кристаллов, — отметили в сообщении.
Общая масса запрещенных веществ превысила 11 кг. По данному факту завели уголовное дело. Мужчине предъявили обвинение и избрали меру пресечения. Подозреваемый находится под стражей.