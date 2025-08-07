Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области мужчина открыл наркоцех в ангаре

В Сызрани задержали мужчину с 11 кг наркотиков.

Источник: Комсомольская правда

В Сызрани сотрудники полиции провели обыск в ангаре. Местный житель развернул производство незаконных веществ, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

— В присутствии понятых полицейские нашли в арендованном ангаре оборудование, мобильные телефоны, пластиковые и металлические емкости, а также запрещенные вещества в виде порошка и кристаллов, — отметили в сообщении.

Общая масса запрещенных веществ превысила 11 кг. По данному факту завели уголовное дело. Мужчине предъявили обвинение и избрали меру пресечения. Подозреваемый находится под стражей.