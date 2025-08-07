В Петербурге водитель каршеринга сбил двух женщин на остановке, одна из них погибла

В Санкт-Петербурге произошло смертельное ДТП с участием каршерингового автомобиля. Инцидент случился 7 августа около 5:33 утра на проспекте Ленина. По предварительным данным, 35-летний водитель «Киа Рио» потерял контроль над управлением и врезался в автобусную остановку у дома 108, сообщает ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В результате аварии две женщины, находившиеся на остановке, погибли на месте. Позже появилась уточненная информация, что одна из пострадавших осталась жива, но находится в крайне тяжелом состоянии — медики продолжают бороться за ее жизнь.
Водитель скрылся с места происшествия, оставив автомобиль, однако вскоре был задержан полицией. Сейчас правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Обстоятельства ДТП выясняются.
