В Петербурге водитель каршеринга сбил двух женщин на остановке, одна из них погибла

В Санкт-Петербурге произошло смертельное ДТП с участием каршерингового автомобиля. Инцидент случился 7 августа около 5:33 утра на проспекте Ленина. По предварительным данным, 35-летний водитель «Киа Рио» потерял контроль над управлением и врезался в автобусную остановку у дома 108, сообщает ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.