В Подмосковье задержали мигрантку за организацию притона в арендованной квартире

43-летняя уроженка ближнего зарубежья задержана за организацию интим-салона в Истринском округе Подмосковья.

43-летняя уроженка ближнего зарубежья задержана за организацию интим-салона в Истринском округе Подмосковья. Женщина открыла притон в арендованной квартире в микрорайоне Истра-1.

Она приглашала женщин для оказания сексуальных услуг клиентам. Полицейские нагрянули в съемное жилье и задержали сутенершу и двух проституток 40 и 50 лет. Дамы оказались землячками организатора незаконного бизнеса. В ходе обыска силовики изъяли денежные средства, мобильные телефоны и средства контрацепции.

В отношении двух путан составлены административные протоколы. Они отделаются штрафами. А против их покровительницы возбуждено уголовное дело. Женщину заключили под стражу.

