Глава Коченево Новосибирской области предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями

Чиновник из Коченево ответит в суде за бездействие по госконтракту.

Источник: Freepik

В Коченевский районный суд поступило дело в отношении главы рабочего посёлка Коченево Новосибирской области — его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ).

По версии следствия, в 2022 году чиновник не потребовал от банка выплату более 42 млн рублей по банковской гарантии, несмотря на ненадлежащее исполнение подрядчиком условий контракта. Это повлекло ущерб для бюджета поселка. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Напомним, что в Новосибирской области перед судом предстанет мужчина за жестокое убийство знакомого.