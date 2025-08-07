Глава Коченево Новосибирской области предстанет перед судом за злоупотребление полномочиями

По версии следствия, в 2022 году чиновник не потребовал от банка выплату более 42 млн рублей по банковской гарантии, несмотря на ненадлежащее исполнение подрядчиком условий контракта. Это повлекло ущерб для бюджета поселка. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.