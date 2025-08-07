Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе мужчину ограбили при покупке машины за 15 млн рублей

В Уфе перед судом предстанет мошенник, ограбивший покупателей авто на 15 миллионов.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе осудят 19-летнего парня, которого обвиняют в разбое. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в марте 2025 года молодой человек разместил в интернете фейковое объявление о продаже BMW за 17 миллионов рублей, хотя фактически не собирался передавать машину покупателям. На уловку попались жители Санкт-Петербурга, согласившиеся приобрести автомобиль за 15 миллионов.

При личной встрече в Уфе в мае 2025 года парень, угрожая жертвам пневматическим неисправным пистолетом, похитил деньги и скрылся. В ходе следствия фигурант частично признал свою вину и возместил часть ущерба.

— Материалы уголовного дела переданы в Калининский районный суд для рассмотрения по существу, — добавили в прокуратуре.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.