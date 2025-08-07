В Уфе мужчину ограбили при покупке машины за 15 млн рублей

В Уфе осудят 19-летнего парня, которого обвиняют в разбое. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По версии следствия, в марте 2025 года молодой человек разместил в интернете фейковое объявление о продаже BMW за 17 миллионов рублей, хотя фактически не собирался передавать машину покупателям. На уловку попались жители Санкт-Петербурга, согласившиеся приобрести автомобиль за 15 миллионов.
При личной встрече в Уфе в мае 2025 года парень, угрожая жертвам пневматическим неисправным пистолетом, похитил деньги и скрылся. В ходе следствия фигурант частично признал свою вину и возместил часть ущерба.
— Материалы уголовного дела переданы в Калининский районный суд для рассмотрения по существу, — добавили в прокуратуре.
